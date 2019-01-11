جيلبرتو في رسالته إلى محمد محمود: لا تخف.. ستعود أقوى

الجمعة، 11 يناير 2019 - 21:30

كتب : FilGoal

الاهلى حسام عاشور جيلبرتو

حرص الأنجولي الأنجولي فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو" على توجيه رسالة إلى محمد محمود لاعب الأهلي بعد تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمد محمود تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراته الأولى كأساسي مع الأهلي بعد انضمامه من وادي دجلة.

جيلبرتو، أحد أنجح اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي، نشر على حسابه الشخصي على (تويتر) رسالة إلى محمد محمود، ليقول: "أعلم أن الأمر ليس سهلا عليك، ولكن يجب عليك أن تكون قويا".

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وأضاف "في الماضي، عانيت من نفس الأمر من قبل، ولم ألعب كرة القدم لمدة طويلة والبعض قال أن جيلبرتو انتهى ولن يلعب مجددا".

وأردف "ولكنني وثقت في نفسي أنني سأعود أقوى".

وواصل "لا تخاف. كن قويا. ستعود بعد 6 أشهر لممارسة كرة القدم وستجد الجميع خلفك".

وأتم "ستعود أقوى".

وحقق جيلبرتو بقميص الأهلي 6 ألقاب دوري مصري وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

ويستعد محمد محمود للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب لمدة قد تتخطى الـ 6 أشهر عن صفوف الأهلي.

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