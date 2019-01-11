يجتمع من جديد مع هنري.. رسميا – فابريجاس إلى موناكو

الجمعة، 11 يناير 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

فابريجاس - هنري

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعاقده رسميا مع الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي.

ووقع سيسك على عقود انضمامه لـ موناكو حتى 2022 ومن المنتظر أن يظهر بالقميص رقم 44.

فابريجاس، خريج أكاديمية برشلونة، تلألأ بقميص أرسنال خلال فترة تواجده مع النادي اللندني لمدة 8 سنوات.

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ما بين 2003 وحتى 2011 لعب فابريجاس بقميص أرسنال، وقتها كان تيري هنري هو قائد المدفعجية.

هنري قائد وسيسك جوهرة شابة.

الأسطورة هنري أسدل الستار على مسيرته مع أرسنال في 2007 ليرحل إلى برشلونة. نفس حال سيسك ولكن الأخير انضم للنادي الكتالوني في 2011.

سيسك لم يلحق بـ هنري في برشلونة والآن لحق به في موناكو ولكن في منصب مختلف تماما.

هنري مدرب وسيسك عنصر الخبرة.

وقال فابريجاس: "سعيد للغاية بانضمامي إلى موناكو. هو مشروع وتحدي جديد بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ موناكو "موناكو يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين مع جودة رائعة من الشباب إلى جانب مدرب شاب. أنا هنا لمساعدة الفريق".

وواصل "أتطلع للغاية لبداية رحلتي مع موناكو. متحمس بشدة".

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