بيتزي: بمستوانا أمام كوريا الشمالية لن يهزمنا أحد.. ولا نحتاج إلى مهاجم صريح

تحدّث خوسيه أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية بكثير من الثقة، قبل مواجهة لبنان في ثاني مباريات الأخضر بكأس آسيا 2019.

السعودية تسعى لحسم التأهل إلى الدور المقبل، عندما تصطدم بـ لبنان على استاد آل مكتوم في إمارة دبي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة منتخب الأرز: "نحن جاهزون لمواجهة لبنان، سنحاول إيقاف الخصم وفرض أسلوبنا، حتى نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا على مواصلة المضي قدما".

كما شدد على قوة المنافس: "لبنان مستعد للمباراة، شاهدنا مباراته السابقة وقد قدّم أداء جيدا. المنتخب الذي يتمكن من فرض أسلوبه في الملعب سيفوز بالمباراة، لقد درسنا الخصم بشكل جيد".

المدرب الأرجنتيني الإسباني عبّر عن رضاه الكامل لما قُدم في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية، المواجهة التي انتهت بفوز السعودية 4-0: "إن واصلنا الظهور بنفس المستوى الذي لعبنا به أمام كوريا الشمالية، فسيكون من الصعب على أي منتخب هزيمتنا".

السعودية لا تمتلك في قائمتها لكأس آسيا 2019 سوى مهاجم صريح وحيد، هو محمد الصيعري الذي لا يشارك بشكل أساسي، إذ يفضّل بيتزي الاعتماد على فهد المولّد في هذا المركز.

وبيتزي لا يرى أزمة في مركز المهاجم: "المهاجم الكلاسيكي كان يتميز ببنية صلبة، ولكننا اليوم نستعمل طرق أخرى لتسجيل الأهداف".

وأردف: "هتان باهبري وفهد المولد قادران على تسجيل الأهداف حتى وإن لم يتميّزا على الصعيد البدني. أغلب الفرق تفضل أن يكون مهاجما سريعا ويتحرك بشكل جيد، ولدينا عدة لاعبين تتوافر فيهم هذه المميزات".

صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن الأخضر سيفتقد للاعبه ياسر الشهراني بسبب الإصابة خلال مواجهة لبنان، وبيتزي رفض الكشف عن الموقف النهائي لظهيره الأيسر: "سنتابع حالته اليوم في التدريب، حتى نقرر مشاركته من عدمها".

السعودية تمتلك 3 نقاط من انتصارها 4-0 على كوريا الشمالية، والفوز سيرفع رصيدها إلى 6 نقاط ويضمن تأهلها رسميا بغض النظر عن أي نتائج أخرى في مجموعتها أو المجموعات الأخرى.

أما لبنان، فيطمح لتخطي الهزيمة 0-2 أمام قطر في الجولة الأولى، لإحياء آماله في العبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

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