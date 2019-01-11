تقرير: السعودية تفقد الشهراني في مواجهة لبنان

يغيب ياسر الشهراني مدافع منتخب السعودية، عن مباراة بلاده غدا السبت في مواجهة لبنان بكأس آسيا.

السعودية تسعى لحسم تأهلها إلى الدور المقبل، عندما تصطدم بـ لبنان على استاد آل مكتوم، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن الشهراني لن يلحق بالمباراة الثانية للأخضر في كأس آسيا، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي ألمت به في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية.

الشهراني غادر مباراة كوريا مصاب بالتواء في كاحل القدم، بالدقيقة 80 من عمر المباراة، الأمر الذي سيبعده على الأرجح عن مباراة بلاده أمام لبنان.

البديل المحتمل لتعويض الشهراني في مركز الظهير الأيسر، هو حمدان الشمراني لاعب الفيصلي، والذي دخل بديلا له خلال مباراة كوريا الشمالية، ونجح في صناعة هدف السعودية الرابع الذي سجله فهد المولد.

السعودية تمتلك 3 نقاط من انتصارها 4-0 على كوريا الشمالية، والفوز سيرفع رصيدها إلى 6 نقاط ويضمن تأهلها رسميا بغض النظر عن أي نتائج أخرى في مجموعتها أو المجموعات الأخرى.

أما لبنان، فيطمح لتخطي الهزيمة 0-2 أمام قطر في الجولة الأولى، لإحياء آماله في العبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – البدري يقتل حلم انتصار هوريا.. الترجي يخطف التعادل في بداية المشوار الإفريقي

لاسارتي: جاهزون لمواجهة فيتا.. وأشرف بنفسي على برنامج عودة المصابين

إكرامي: نرغب في توجيه رسائل قوية لمنافسينا.. وعدد الجماهير ليس كافيا ضد فيتا

مصدر من الكاف لـ في الجول: الـVAR ربما يكون حاضرا في أمم إفريقيا 2019

صلاح: هدف نابولي الأهم في ديسمبر.. وماني استحق كذلك أن يكون الأفضل في إفريقيا