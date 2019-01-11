صلاح: هدف نابولي الأهم في ديسمبر.. وماني استحق كذلك أن يكون الأفضل في إفريقيا

الجمعة، 11 يناير 2019 - 19:28

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

يرى محمد صلاح أن هدفه في شباك نابولي بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، هو هدفه الأفضل في شهر ديسمبر الماضي، وذلك استنادا على أهميته.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول عن شهر ديسمبر 2018، ليحصد جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن فاز بها عن شهر أكتوبر. (طالع التفاصيل)

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الجناح المصري أبدى سعادته للفوز بهذه الجائزة: "علينا الآن أن نواصل على هذا المنوال، أظهرنا رد فعل جيد بعد مباراة مانشستر سيتي، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا كفريق. علينا أن نظر قدرتنا على رد الفعل، أنا متحمس للغاية لمباراة الغد أمام برايتون، وأعتقد أنها ستكون مباراة مميزة".

صلاح سُئل خلال حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن هدفه المفضل في شهر ديسمبر، فكانت إجابته حاسمة: "أعتقد أنني سأختار هدف نابولي، كانت المباراة الأكثر أهمية في تلك الفترة، وأنا سعيد لتمكني من تسجيل ها الهدف، ولذا سأختاره".

مضيفا: "سعدت للغاية بتسجيل ثلاثية في شباك بورنموث، ولكني سأختار نابولي لأنها كانت مباراة كبيرة لنا حتى نواصل مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، كانت مهمة للغاية".

الجائزة هي الثانية التي يتوج بها صلاح في ظرف أسبوع، بعد أن توج كأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018 يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتناس صلاح أن يشيد بزميله السنغالي ساديو ماني الذي نافسه على الفوز بها.

وقال صلاح: "دائما ما أشعر بالسعادة للفوز بتلك الجائزة، من المميز لشخصي دوما أن أحصدها. يجب أن أقول بأن ساديو (ماني) استحقها كذلك، لأنه قدّم عاما رائعا، ولكني سعيد بالجائزة".

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