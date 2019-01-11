"مع القميص الأجمل في العالم".. رسميا – جابياديني يعود إلى سامبدوريا

الجمعة، 11 يناير 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

جابياديني - سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي إتمام تعاقده مع المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني قادما من نادي ساوثامبتون الإنجليزي.

صاحب الـ 27 عاما لعب بقميص سامبدوريا في الفترة ما بين 2013 وحتى 2015 قبل أن ينتقل إلى نابولي ومن ثم يخرج إلى ساوثامبتون.

مع ساوثامبتون، لعب جابياديني 60 مباراة في كل البطولات وسجل 12 هدفا.

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والآن المهاجم الإيطالي يعود من جديد إلى الدوري الإيطالي من بوابة سامبدوريا.

ولم يكشف سامبدوريا أو ساوثامبتون قيمة الصفقة أو مدتها، إلا أنهما أكدا إتمامها بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

ونشر جابياديني صورته بقميص سامبدوريا على حسابه الشخصي على (تويتر) ليعلق: "مع القميص الأجمل في العالم، البحر والدفيء. كم هو رائع أن أعود من جديد لـ سامبدوريا. وكأنني لم أغادر أبدا".

ولعب جابياديني من قبل 50 مباراة بقميص سامبدوريا. سجل 19 هدفا وصنع 5.

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