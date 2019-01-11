"مع القميص الأجمل في العالم".. رسميا – جابياديني يعود إلى سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي إتمام تعاقده مع المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني قادما من نادي ساوثامبتون الإنجليزي.

صاحب الـ 27 عاما لعب بقميص سامبدوريا في الفترة ما بين 2013 وحتى 2015 قبل أن ينتقل إلى نابولي ومن ثم يخرج إلى ساوثامبتون.

مع ساوثامبتون، لعب جابياديني 60 مباراة في كل البطولات وسجل 12 هدفا.

والآن المهاجم الإيطالي يعود من جديد إلى الدوري الإيطالي من بوابة سامبدوريا.

ولم يكشف سامبدوريا أو ساوثامبتون قيمة الصفقة أو مدتها، إلا أنهما أكدا إتمامها بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

ونشر جابياديني صورته بقميص سامبدوريا على حسابه الشخصي على (تويتر) ليعلق: "مع القميص الأجمل في العالم، البحر والدفيء. كم هو رائع أن أعود من جديد لـ سامبدوريا. وكأنني لم أغادر أبدا".

La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, @sampdoria. Come se non fossi mai andato via. 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/EQoF4vsb2F — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) January 11, 2019

ولعب جابياديني من قبل 50 مباراة بقميص سامبدوريا. سجل 19 هدفا وصنع 5.

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