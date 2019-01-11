مونديال اليد - مجموعة مصر.. أنجولا تكسر صيام 12 عاما وتهزم قطر في مفاجأة كبرى

حقق منتخب أنجولا مفاجأة كبيرة بالفوز على قطر في افتتاح دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك.

ويقع منتخبا أنجولا وقطر في المجموعة الرابعة مع مصر والأرجنتين والسويد والمجر.

وحسم المنتخب الأنجولي اللقاء المثير لصالحه بنتيجة 24-23 متفوقا على قطر صاحبة المركز الثامن في كأس العالم 2017 والوصيفة في 2015 عندما استضافت البطولة.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الفريق الإفريقي بنتيجة 12-8، وعاد منتخب قطر في الشوط الثاني وتفوق لكن النهاية كانت لمصلحة أنجولا.

والفوز هو الأول لمنتخب أنجولا في البطولة منذ الانتصار على جرين لاند في مباراة تحديد المركزين 21 و22 في بطولة العالم 2007.

وشارك منتخب أنجولا في بطولة العالم النسخة الماضية وخسر في سبع مباريات ولم يحقق أي نتيجة إيجابية.

يلعب منتخب أنجولا مباراته المقبلة أمام المجر يوم الأحد بينما يصطدم منتخب قطر بمصر.

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