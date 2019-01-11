مونديال اليد - مجموعة مصر.. أنجولا تكسر صيام 12 عاما وتهزم قطر في مفاجأة كبرى

الجمعة، 11 يناير 2019 - 18:39

كتب : محمد سمير

أنجولا

حقق منتخب أنجولا مفاجأة كبيرة بالفوز على قطر في افتتاح دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك.

ويقع منتخبا أنجولا وقطر في المجموعة الرابعة مع مصر والأرجنتين والسويد والمجر.

وحسم المنتخب الأنجولي اللقاء المثير لصالحه بنتيجة 24-23 متفوقا على قطر صاحبة المركز الثامن في كأس العالم 2017 والوصيفة في 2015 عندما استضافت البطولة.

أخبار متعلقة

فيريرا: ستنتهي مسيرتي التدريبية بعد 5 أشهر تقريبا.. رحلتي مع الزمالك كانت عاطفية للغاية مصدر من الكاف لـ في الجول: الـVAR ربما يكون حاضرا في أمم إفريقيا 2019 بالفيديو – مارتشيلو ليبي ينتصر على إيريكسون.. وو لي يقود الصين إلى الدور الثاني بالفيديو - تعادل مثير بين الهلال والرائد في دوري السعودية والشباب يسحق الفيحاء

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الفريق الإفريقي بنتيجة 12-8، وعاد منتخب قطر في الشوط الثاني وتفوق لكن النهاية كانت لمصلحة أنجولا.

والفوز هو الأول لمنتخب أنجولا في البطولة منذ الانتصار على جرين لاند في مباراة تحديد المركزين 21 و22 في بطولة العالم 2007.

وشارك منتخب أنجولا في بطولة العالم النسخة الماضية وخسر في سبع مباريات ولم يحقق أي نتيجة إيجابية.

يلعب منتخب أنجولا مباراته المقبلة أمام المجر يوم الأحد بينما يصطدم منتخب قطر بمصر.

طالع أيضا

بتروجيت: باسم مرسي طلبنا وليس العكس.. لا نريده

مدرب الزمالك الأسبق: أعتزل قريبا

VAR قد يطبق في كأس إفريقيا

ساري: بايرن لم يحترمنا

فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بديسمبر وكلوب أحسن مدرب

مانيتشي يحكي عن تخفي مورينيو في سلة الغسيل

أنجولا قطر كأس العالم لكرة اليد

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاتريك دي توماس في سيلتا يمنح رايو فوزا ثمينا ويزيد الضغط على بلباو ساعة | أوروبا
حوار في الجول – علي فتحي: الزمالك ظلمني.. تسببوا في مضاعفة إصابتي وحسم احترافي قريبا ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد ساعة | أوروبا
الأهلي يتسلح بتاريخه والإسماعيلي في تحد صعب ببداية المشوار الإفريقي ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 12-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي ساعة | إفريقيا
مونديال اليد - حصاد العرب في الجولة الأولى.. لم يفز أحد! 2 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك