مران المستبعدين في الزمالك – تدريبات بدنية لحفني وبوطيب وظهور للشباب

خاض لاعبو الزمالك المستبعدين من رحلة المغرب للقاء اتحاد طنجة مرانا بدنيا اليوم الجمعة في مقر النادي تحت قيادة أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

وشارك في المران كل من أيمن حفني الذي غاب عن السفر بناء على طلبه للاستعداد بشكل أفضل للفترة المقبلة، وكذلك أحمد مدبولي الذي لم يستطع السفر لارتباطه بأداء الامتحانات.

هذا بالإضافة لمشاركة الوافد الجديد على صفوف الفريق خالد بوطيب ومحمد حسن ومحمد عبد السلام وكماتشو ومحمود حسن لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

وتم تصعيد بعض اللاعبين من فريق الشباب لخوض المران وهم حسن فيصل وكريم أشرف ويوسف أحمد وهاني رشدي مواليد 1999.

كما تم تصعيد حارسي فريق عاك 2003 محمد عزت عوض وأحمد نادر السيد.

وبدأ المران بفقرة تأهيلية وبدنية وبعدها تم عمل تقسيمة في النصف الأخير من الملعب.

وفي النهاية قام سباعي الفريق الأول بأداء تدريبات تأهيلية لرفع معدل اللياقة البدنية.

ويلاقي الزمالك منافسه اتحاد طنجة المغربي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية.

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