دون صلاح.. الإعلان عن فريق العام في أوروبا

الجمعة، 11 يناير 2019 - 15:40

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي - إدين هازارد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فريق عام 2018 اليوم الجمعة رسميا وذلك بناء على تصويت الجمهور.

وشهد التشكيل غياب اسم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

فيما ظهر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في فريق العام لأول مرة بجوار كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ونجولو كانتي من تشيلسي ورافائيل فاران من ريال مدريد ومارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي في موقعه أن التصويت شارك فيه ما يقرب من مليون و800 ألف شخص على مدار شهر كامل.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: مارسيلو- فيرجيل فان دايك- رافائيل فاران- سيرجيو راموس

في الوسط: لوكا مودريتش- نجولو كانتي- إدين هازارد

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- ليونيل ميسي- كيليان مبابي

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