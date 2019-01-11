مؤتمر كلوب عن التحذير من خدعة وجود وقت للتركيز على الدوري فقط

حذر يورجن كلوب نفسه وناديه من خدعة وجود متسع من الوقت أمام الفريق لخوض مباراة واحدة في الأسبوع بعدما ودع مسابقتي الكأس في إنجلترا.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد أي ميزة في خوض مباراة واحدة في الأسبوع، فإن كان كل اللاعبين متاحين فسيكون لدينا إمكانية عمل نظام تدوير بيهم ربما سوف يستمر قلبي الدفاع في اللعب".

وأردف "قلبا الدفاع يستطيعان اللعب طوال الموسم ونحن نقوم بتبديلات في مراكز أخرى بالتشكيل ولكن للأسف لم نخرج من شهر ديسمبر دون إصابات وكان حظنا عاثرا".

وتابع المدرب الألماني حديثه "إن راهنني أي شخص وقال لي إن ثلاثة مدافعين لدي سيصابون في وقت واحد كان سيجني الكثير من الأموال لأنه عادة لا يحدث ذلك دائما ولكنه حدث بالفعل وكان حظنا سيئا".

وشدد "هذا يجعل الأمر الآن خادعا".

واستفاض كلوب "يجب أن ننظر لموقفنا وموقف المنافسين فدوري أبطال أوروبا يبدأ في شهر فبراير المقبل وحينها سيكون حديثنا مختلفا، وهناك أندية تشارك في كل البطولات ولكن لديهم كل لاعبيهم في أتم الجاهزية لو كنا مثلهم لم يكن يوجد لدينا أي مشكلة في المشاركة في كل البطولات".

وأتم كلوب "الآن يجب أن نستخدم الوقت بشكل جيد وألا نقوم بأي شيء خاطئ خلال أسبوع كامل من المران، يجب أن نستعد جيدا وندرك الموقف الحالي بشكل صحيح والتحدي الذي نحن مقبلين عليه".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون أند هوف ألبيون غدا السبت في إطار الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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