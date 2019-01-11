فيرمينو مازحا: الرقص ليس من نقاط قوة صلاح.. بل لعب الكرة وتسجيل الأهداف

"نعم رأيتهم يحاولونه جعله يرقص عبر الإنترنت" هكذا علق روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول على احتفال زميله في الفريق محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وتحدث فيرمينو لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "رأيت الاحتفال عبر الإنترنت وأود تهنئة صلاح على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي".

وأردف "هم حاولوا جعله يرقص لكنني لا أعتقد إنها من بين نقاط قوته".

وبسؤاله هل لديه أي نصائح لصلحا من أجل تعلم الرقص رد اللاعب البرازيلي "لا ولكن ربما أتحدث معه لاحقا".

I can not stop watching Salah dance😍😍 pic.twitter.com/ORGiRUVU3g — LFC FANS (@lfc_allting) January 9, 2019

وأتم "نقاط قوة صلاح هي لعب كرة القدم وتسجيل الأهداف هذا هو ما يعرفه ويجيده".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون أند هوف ألبيون غدا السبت في إطار الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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