سولشاير يكون أو لا يكون؟ جدول ناري في انتظار مانشستر يونايتد

نجح أولي جونار سولشاير في تحطيم التوقعات في بدايته مع مانشستر يونايتد وقاد الفريق لتحقيق خمس انتصارات متتالية منهم أربعة في الدوري.

والآن تبدأ الفترة الصعبة للمدرب النرويجي الذي يتولى مهمة تدريب يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد يونايتد لأن يحل ضيفا يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي لملاقاة توتنام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي في أول اختبار صعب للفريق مع مدربه الحالي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن يونايتد قد يدرس إمكانية بقاء سولشاير في منصبه حال تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتخطيه عقبة باريس سان جيرمان واحتلاله أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فما هي المباريات التي ينتظر يونايد خوضها خلال الشهرين المقبلين والتي قد تساهم بشكل كبير في تحديد مصير سولشاير؟

البداية ستكون الأحد المقبل خارج ملعبه مع توتنام في الدوري الإنجليزي وبعد ذلك بستة أيام يستضيف برايتون في المسابقة ذاتها في ملعب أولد ترافورد.

وفي الـ25 من الشهر الجاري يحل يونايتد ضيفا على ملعب الإمارات لملاقاة أرسنال في دور الـ32 من كأس الاتحاد الغنجليزي.

وبعد ذلك بأربعة أيام سوف يستضيف بيرنلي في ملعبه في البريميريليج قبل أن يواجه ليستر سيتي في المسابقة ذاتها في ملعب كينج باور في الثالث من شهر فبراير المقبل.

وفي التاسع من فبراير يحل يونايتد ضيفا على فولام في الدوري، وفي الـ12 من الشهر ذاته يستضيف باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك يلتقي ليفربول في الدربي في أولد ترافورد في الـ23 من شهر فبراير.

ثم يحل يونايتد ضيفا على الملعب الصعب سيلهرست بارك لملاقاة كريستال بالاس بعد أربعة أيام فقط من الدربي.

وفي الثاني من شهر مارس يواجه ساوثامبتون في أولد ترافورد في الدوري، وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على سان جيرمان في حديقة الأمراء لملاقاته في مواجهة الإياب من دوري الأبطال.

وعقب العودة من فرنسا بثلاثة أيام فقط يسافر يونايتد إلى لندن لملاقاة أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأخيرا في الـ16 من مارس يلاقي يونايتد مانشستر سيتي في دربي المدينة في ملعبه أولد ترافورد.

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