سولشاير: من الطبيعي ربط اسم بوكيتينو بيونايتد.. ونصيحة للاعبين أمام توتنام

يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني المرقت لمانشستر يونايتد أن ارتباط اسم مدرب توتنام ماوريسيو بوكيتينو بالشياطين الحُمر أمر طبيعي في ظل الأداء المميز الذي يقدمه رفقة السبيرز.

وتحدث سولشاير للصحفيين قائلا: "لقد قام بعمل رائع مع توتنام والشائعات حول تدريبه يونايتد أمر منطقي ولكن وظيفتي ليست تقييم المدربين الآخرين".

وعن مواجهة توتنام الأحد المقبل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي بملعب ويمبلي قال: "كل لقاء في الدوري بمثابة اختبار قوي واللقاء المقبل سيكون أمام خصم كبير وإن أردنا الاقتراب منهم أكثر فعلينا تقديم أداء مميزا وتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "لكن علينا أن نتكيف مع كل خصم نلاقيه والآن سنواجه أحد أفضل الفرق بالدوري وعلينا أن نكون على دراية تامة بنقاط قوتهم وأن نهاجمهم".

وشدد "لن تسنح لنا فرصة الهجوم بشكل كبير مثلما حدث في المباريات السابقة لذا علينا أن نكون في أتم الاستعداد عندما نمتلك الكرة ومن ثم نستغل اللعب جيدا فملعب ويمبلي ذو مساحة واسعة".

وعن مشاركة بول بوجبا في المباراة قال: "لقد ظهر بشكل جيد في المعسكر في دبي وهو لائق للمشاركة وإن سارت الأمور بشكل جيد في آخر مرانين فسوف أدفع به".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

أما توتنام فييحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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