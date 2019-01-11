تحديد موعد قمة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة، 11 يناير 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - أرسنال

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد لقاء مانشستر يونايتد وأرسنال الذي سيقام في كأس الاتحاد الإنجليزي في إطار دور الـ32.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن اللقاء المزمع إقامته على ملعب الإمارات سيقام في الـ25 من شهر يناير الجاري.

وسوف تنطلق القمة بين الفريقين في تمام العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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ويعد أرسنال هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 13 بطولة.

أما مانشستر يونايتد فتوج باللقب 12 مرة.

وكانت آخر مرة توج فيها أرسنال باللقب في عام 2017 فيما ظفر به يونايتد في 2016.

وكان يونايتد يملك فرصة معادلة رقم أرسنال ولكنه خسر نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي.

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