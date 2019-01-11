تيليجراف: تشيلسي رفض عرضا مغريا من برشلونة بضم مالكوم + مبلغ ضخم لأجل ويليان

رفض تشيلسي عرضا مغريا من برشلونة من أجل انتداب لاعبه ويليان خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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ونشرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه أن برشلونة قدم عرضا لتشيلسي تضمن دفع 50 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لانتقال مالكوم للنادي الإنجليزي.

لكن النادي اللندني رفض العرض المقدم من نظيره الإسباني إذ يفضل الاحتفاظ باللاعب البرازيلي.

وشارك ويليان صاحب الـ28 عاما مع تشيلسي خلال الموسم الجاري في 31 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وينتهي تعاقد ويليان مع تشيلسي بعد 18 شهرا.

أما مالكوم فشارك في 10 مباريات مع برشلونة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم هدفين فقط.

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