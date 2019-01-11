يريد محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط بيراميدز الرحيل عن صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز خاصة مع قلة مشاركاته خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "أفشة عقد جلسة مع المدير الفني للفريق حسام حسن وأبلغه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق".

وأردف "حسام حسن أبلغ أفشة عدم ممانعته رحيله عن صفوف الفريق لكن بشرط أن يجلب عرضا مناسبا له".

ومنذ انتقال أفشة إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري قادما من صفوف إنبي شارك في 15 مباراة سجل فيهم أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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