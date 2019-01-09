مدرب عمان: كنا نستحق الفوز على أوزبكستان.. أهدرنا العديد من الفرص

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 22:05

كتب : FilGoal

بيم فيربيك - عمان - أوزبكستان

تحدّث بيم فيربيك المدير الفني لمنتخب عُمان بكثير من المرارة، بعد الهزيمة أمام أوزبكستان في كأس آسيا 2019.

أوزبكستان خطفت فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على حساب عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019.

أخبار متعلقة

بي إن تعلن انتهاء أزمتها مع سي إن إي رسميا كوبر: لم أدافع في الشوط الثاني.. ولكن واجهنا صعوبة في استرجاع الكرة من عمان بالفيديو - اللون العنابي يكسو شجر الأرز.. قطر تتجنب المفاجأة وتتجاوز لبنان الشجاع بالفيديو - فرحة غير مكتملة.. لاعبو لبنان يحتفلون والحكم يلغي وينقذ قطر

أوزبكستان التي تقدّمت في النتيجة في الشوط الأول بواسطة تسديدة رائعة من القائد عادل أحمدوف، واجهت ضغطا هجوميا شرسا من المنتخب الخليجي في الشوط الثاني، ولولا تألق إنياجي نيستروف حارس مرمى الأوزبك، لسجّلت عمان أكثر من هدفها الوحيد.

لاحقا هرب فريق المدرب كوبر بنقاط المباراة كاملة قبل 5 دقائق على نهاية المواجهة

وقال الهولندي فيربيك: "كنا نستحق الفوز لما قدّمناه في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بانتصارنا".

مضيفا: "سوء الحظ واللمسة الأخيرة تسببوا في خسرتنا، اخترقنا دفاعهم عدة مرات وفعلنا كل شيء، لكننا لم نقدر على التسجيل".

وأضاف مدرب عُمان: "نحتاج إلى حصد 6 نقاط من المباراتين المقبلتين، أمامنا 3 أيام للاستعداد لمواجهة اليابان".

مختتما: "اليابان أفضل منتخب في آسيا، مباراتنا ستكون قوية وبكثير من الندية، آمل أن نواجهم بنفس المستوى الذي ظهرنا به اليوم".

اقرأ أيضا:

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي من حقنا.. والفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة

الصفاقسي يعلن عبر في الجول: الأهلي طلب ضم سوكاري

خبر في الجول – محمد محمود يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

إنبي لـ في الجول: لا مانع من إعادة مناقشة رحيل حمدي فتحي لـ الأهلي بشرط.. وعلي ماهر وافق

قائمة الزمالك – عودة حازم إمام.. وغياب مصطفى فتحي والونش أمام اتحاد طنجة

عمان أوزبكستان كأس آسيا كاس آسيا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب 35 دقيقة | مصر
اقتربت العودة؟ تقرير: والد نيمار اجتمع بممثل برشلونة 48 دقيقة | أوروبا
100 هدف في مسيرة المدافع الهداف راموس ساعة | أوروبا
جوارديولا: استسلام بيرت سهل اللقاء مبكرا ساعة | أوروبا
توخيل يعترف: لعبنا بثقة زائدة وخسرنا اللقاء بركلات جزاء ساعة | أوروبا
زاكيروني: لا أهتم بشائعات تولي ماميتش.. وأخبرت اللاعبين بخفايا الهند 9 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك