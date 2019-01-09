مدرب عمان: كنا نستحق الفوز على أوزبكستان.. أهدرنا العديد من الفرص

تحدّث بيم فيربيك المدير الفني لمنتخب عُمان بكثير من المرارة، بعد الهزيمة أمام أوزبكستان في كأس آسيا 2019.

أوزبكستان خطفت فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على حساب عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019.

أوزبكستان التي تقدّمت في النتيجة في الشوط الأول بواسطة تسديدة رائعة من القائد عادل أحمدوف، واجهت ضغطا هجوميا شرسا من المنتخب الخليجي في الشوط الثاني، ولولا تألق إنياجي نيستروف حارس مرمى الأوزبك، لسجّلت عمان أكثر من هدفها الوحيد.

لاحقا هرب فريق المدرب كوبر بنقاط المباراة كاملة قبل 5 دقائق على نهاية المواجهة

وقال الهولندي فيربيك: "كنا نستحق الفوز لما قدّمناه في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بانتصارنا".

مضيفا: "سوء الحظ واللمسة الأخيرة تسببوا في خسرتنا، اخترقنا دفاعهم عدة مرات وفعلنا كل شيء، لكننا لم نقدر على التسجيل".

وأضاف مدرب عُمان: "نحتاج إلى حصد 6 نقاط من المباراتين المقبلتين، أمامنا 3 أيام للاستعداد لمواجهة اليابان".

مختتما: "اليابان أفضل منتخب في آسيا، مباراتنا ستكون قوية وبكثير من الندية، آمل أن نواجهم بنفس المستوى الذي ظهرنا به اليوم".

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