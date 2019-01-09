قائمة الزمالك – عودة حازم إمام.. وغياب مصطفى فتحي والونش أمام اتحاد طنجة

تواصل غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن قائمة الفريق لمباراة اتحاد طنجة، فيما عاد حازم إمام بعد تعافيه من الإصابة.

أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك استمرار غياب الونش للإصابة، فيما عاد حازم إمام بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب أيضا كابونجو كاسونجو بعد انتقاله إلى الوحدة السعودي.

يغيب أيضا خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد لعدم قيده قبل الدور المقبل، فيما يغيب أيمن حفني لأسباب فنية.

وأخيرا، يغيب مصطفى فتحي عن قائمة الزمالك للمباراة للإصابة أيضا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد طنجة الأحد المقبل في المغرب، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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