خاص خبر في الجول – محمد محمود يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود - الأهلي

يعمل الأهلي ونادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الوقت الحالي لإجراء عملية الرباط الصليبي هناك.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يعمل على قدم وساق حاليا لإتمام كافة الأوراق اللازمة لاستخراج تأشيرة دخول محمد محمود إلى ألمانيا من أجل الذهاب إلى الطبيب فايلر للخضوع للفحوصات اللازمة وإجراء الجراحة.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي صباح اليوم الأربعاء عن إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة.

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وجاءت إصابة محمد محمود في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت أمس الأربعاء في ملعب برج العرب وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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