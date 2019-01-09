الأفضل في إفريقيا - تعرف على ترتيب اختيارات أجيري والمحمدي.. ومن اختار صلاح

اختار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر وأحمد المحمدي قائد الفراعنة محمد صلاح في المركز الأول لاختياراتهم لأفضل لاعب في إفريقيا، لكن ماذا عن باقي اختياراتهم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيارات مدربي وقائدي المنتخبات لأفضل لاعب في إفريقيا، وهي الجائزة التي فاز بها محمد صلاح للعام الثاني على التوالي.

وطُلب من كل مدرب وكل قائد اختيار 5 لاعبين بالترتيب.

وحصل صاحب المركز الأول في الاختيارات على 5 نقاط، والثاني على 4 نقاط، والثالث على 3 نقاط، والرابع على نقطتين، وأخيرا الخامس على نقطة.

وبشكل منطقي، اختار أجيري صلاح في المرتبة الأولى واختار وليد سليمان ثانيا ثم التونسي أنيس البدري ثالثا، واختار السنغالي ساديو ماني رابعا، وفي المركز الخامس وضع الجزائري رياض محرز.

أما المحمدي فاختار صلاح أولا ثم ماني وبيير إيمريك أوباميانج ووليد سليمان واختتم اختياراته بوضع محرز خامسا.

وحصد صلاح المركز الأول في اختيارات أغلب مدربي وقائدي منتخبات القارة.

واختاره هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب والفائز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا رغم منافسة مهدي بنعطية والذي حل في المرتبة الثالثة ضمن اختياراته.

كما اختار بنعطية الذي صوت بصفته قائد لمنتخب المغرب محمد صلاح كأفضل لاعب في إفريقيا.

ووضع زدرافكو لوجاروشيتش مدرب منتخب السودان ومهند الطاهر قائد الفريق محمد صلاح في المرتبة الأولى لاختياراتهما، ونفس الحال بالنسبة لمدرب وقائد منتخب ليبيا.

وحل محمد صلاح ثانيا في اختيارات مدربي منتخبي الجزائر وتونس.

وبشكل عام، لم يخسر صلاح المركز الأول من المصوتين إلا في اختيارات مدربي الجزائر وإفريقيا الوسطى والجابون ونامبيا ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب السودان وأوغندا.

ولم يكن الأول أيضا في اختيارات قائدي الكونغو وغينيا الإستوائية ومدغشقر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان وزامبيا.

فيما كان مدرب بوركينا فاسو وقائد جيبوتي فقط من لم يضعا صلاح ضمن اختياراتهما!

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