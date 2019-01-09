الشحات: عملت في "بنزينة" وافتخر بذلك.. هدفي كان مساعدة والدتي

روى حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد تفاصيل حياته عندما كان في الـ 15 من عمره.

وقال حسين الشحات: "عملت في مدرسة كرة عندما كنت في الـ 14-15 من عمري".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أم بي سي مصر "كنت أجمع الكرات وأحصل على 10 جنية في اليوم والعمل كان يومين أو 3 في الأسبوع".

وواصل "بعدها عملت رفقة أصدقائي في شركة " ألوميتال" وكنت أحصل على 400 جنيه في الشهر وكنت سعيدا وراضيا للغاية بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "في تلك الفترة كنت أعمل وأدرس وأمارس كرة القدم".

وتابع "بعد ذلك عملت في محطة وقود وأحببت للغاية تلك الوظيفة. كان العمل بنظام 48 ساعة عمل، ثم 48 ساعة راحة ومن هنا فكنت أنام في الشارع من أجل الاستيقاظ للدراسة".

وأشار "كان البعض يشمئز من رائحتي بسبب عملي في محطة الوقود وذهابي للتدريبات وقتها ولكنني لم أخجل من ذلك".

وتابع "فخور بكل ما فعلته. كان هدفي الأساسي هو مساعدة والدتي ومساعدة نفسي بعدم الحصول على أموال من عائلتي. فخور بكل ما مررت به".

اقرأ أيضا:

القارة تبايعه لارتداء التاج لفترة ثانية.. صلاح الأفضل في إفريقيا

صلاح: سفير الكرة الإفريقية؟ أبو تريكة هو نجم كل العصور

صلاح: لا أستطيع تصديق ما يحدث.. حلم الطفل الصغير يتحقق لمرة ثانية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة: إقامة متحف باسم محمد صلاح

بيان رسمي – الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد "أكاذيب" رئيس الزمالك