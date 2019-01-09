عامر حسين: 45 يوما راحة سلبية بعد نهاية الموسم.. وقرعة الكونفدرالية تحدد موعد ومكان السوبر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود فترة راحة سلبية بعد انتهاء الموسم الجاري تصل إلى 45 يوما.

وينتهي الموسم الجاري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين. على أن يتم استكمال الدوري بعد البطولة.

وقال عامر حسين لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "بعد نهاية بطولة الأمم واستكمال الدوري ونهايته سيكون هناك فترة راحة سلبية تصل إلى 45 يوما قبل انطلاق موسم 2019/2020".

وعن مباراة السوبر المصري قال: "ننتظر إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يشارك بها الزمالك من أجل معرفة الموعد المناسب لإقامة المباراة".

وأتم تصريحاته "سنعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد والشركة الراعية من أجل دراسة موقف المباراة وإمكانية إقامتها خارج مصر أو في الداخل ولكن قد تكون في مصر حتى لا نحتاج الكثير من الوقت لتنظيمها".

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