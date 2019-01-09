أحمد حسن: خسرنا نقطتين في مباراة سهلة ضد المصري

انتقد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز لاعبي الفريق بعد التعادل مع المصري 3-3 في بطولة الدوري المصري.

وصرح حسن عبر قناة أون سبورت: "خسرنا نقطتين في مباراة سهلة ضد المصري كنا الأفضل والأقرب للفوز ولكن تهاون اللاعبون للحظات خاصة في الكرات الثابتة كان السبب".

وأضاف: "من المفترض أن ينبه اللاعبون بعضهم داخل الملعب، والتحلي بالتنظيم والالتزام أكثر آخر 4 دقائق بعد التقدم 3-1، فقدنا نقطتين سهلتين مع الاحترام للمصري، المباراة سهلة فنيا، أهدرنا عدة أهداف".

وأشار: "لقد تهاون اللاعبون أيضا في إضاعة الفرص بالهجمات المرتدة، وأتمنى أن يكون اللقاء درسا مفيدا لهم، هذه كرة القدم من الوارد ألا يحالفك التوفيق أو تقدم أداء جيدا".

وواصل أحمد حسن: "لقد فزنا على الأهلي بسبب التركيز الشديد عكس ما حدث في لقاء المصري، لا نركز مع السوشيال ميديا، هدفنا منذ البداية إنجاح تجربة نادي بيراميدز، لدينا عقد لمدة عام وسننهي مثلما بدأنا بمنتهى القوة، نريد الإثبات لأنفسنا أننا نعمل بشكل جيد".

وأردف: "إنشاء بيراميدز من أجل الفوز على الأهلي، كلام يردده أصحاب النفوس الضعيفة، فالتواجد في المربع الذهبي وبناء فريق يخشاه الجميع إنجاز يحسب لنا".

وبخصوص مطالبة الأهلي بمبلغ مليوني دولار نظير انتقال عبد الله السعيد من أهلي جدة لبيراميدز، رد أحمد حسن: "باللوائح والقوانين، إذا كان للأهلي حق فليأخذه، ولا نشغل بالنا، لسنا في حرب ضد الأهلي، عيب من يردد ذلك".

ولفت: "أي فريق يبنى لابد من صرف أموال، مبروك للأهلي ضم حسين الشحات بهذا المبلغ الكبير، هذا احتراف، طالما تريد إسعاد جماهيرك والحفاظ على بطولاته ونجاحاته، لا نهدف لهدم أحد، بل نفذنا تجربة محترمة مثل يرى المتخصصون وليس من يلعب على مشاعر الجماهير".

وأتم تصريحاته: "عبد الله السعيد لاعب محترف ولا يشغل باله بشيء بل تركيزه في الملعب فقط، لذا لا يحتاج لأحد أن يتحدث معه، فهو يتميز بقوة أعصابه، ولاعب ملتزم ومنضبط ويفكر في مستقبله بعيدا عن الجمهور والانتماء".

المصري تعادل مع بيراميدز 3-3 في لقاء مثير مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة من 17 مباراة ليضيق الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى سبع نقاط فقط ويتبقى للأبيض مباراة زائدة.

بينما رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13.

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