إثارة نارية بين إيهاب جلال وحسام حسن.. المصري 3-3 بيراميدز

خطف المصري البورسعيدي نقطة ثمينة من بيراميدز بعدما حول تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد إلى تعادل بتسجيل هدفين في الوقت بدل من الضائع.

واستضاف المصري فريق بيراميدز على ملعب الإسماعيلية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 بقيادة تحكيمية للنرويجي تور هانسن.

وبدأت المباراة مثيرة في أحداثها مبكرا بتغيير اضطراري للمصري في الدقيقة الخامسة بخروج عبد الناصر محمد ونزول محمود حمد.

وفي الدقيقة السابعة استغل جون سيفوينتي الوافد الجديد لبيراميدز ركنية عبد الله السعيد ليسجل الهدف الأول في المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز لكن أشعل حسين رجب المباراة مع بداية الشوط الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 47 مستغلا عرضية سعيدو سيمبوري.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء بعد هدف المصري بثلاث دقائق وسددها كينو لكن تصدى أحمد مسعود للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 60 سدد إريك تراوري الكرة في اتجاه المرمى واصطدمت بمدافعي المصري قبل أن ترتطم في القائم الأيسر لأحمد مسعود وتسكن داخل الشباك وسط اعتراضات من لاعبي المصري.

واختتم ناصر منسي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 89 بتسديدة قوية من صناعة عبد الله السعيد.

ولم ينتهي اللقاء إذ حصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 92 وسددها أحمد جمعة قوية على يسار الشناوي داخل الشباك ليضيق الفارق من جديد.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 94 بعد معادلة سعيدو سمبوري النتيجة بتسديدة قوية.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة من 17 مباراة ليضيق الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى سبع نقاط فقط ويتبقى للأبيض مباراة زائدة.

بينما رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13.

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