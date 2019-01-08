إيهاب جلال: كنا نحتاج لدفعة قبل التوقف.. وأتمنى عدم إتمام صفقات بأسعار غالية

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عقب تعادله أمام بيراميدز، مشيرا إلى "تلك تعتبر بداية جيدة نوعا ما".

المصري تعادل مع بيراميدز 3-3 في لقاء مثير مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال: "كنا نحتاج لتلك الدفعة قبل التوقف الدولي لكي نستمر في التطور".

وأضاف في خلال تصريحاته مع أون سبورت "كنا نرغب في الانتصار ولكن سيناريو المباراة يجعلنا راضون بالنتيجة".

وواصل "النتيجة جاءت في وقت جيد جدا قبل دخولنا في فترة التوقف والتي سنسعى خلالها لتطوير أدائنا".

وأكمل حديثه قائلا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وعندما بدأت عملي وجدت مجموعة ليست جاهزة وأخرى ترغب في الرحيل وأخرى تشعر بالضيق وغير ذلك".

وتابع "مجلس الإدارة اجتهد ووفروا العديد من الإمكانيات خلال السنوات الماضية ولذلك من الواجب شكرهم".

وبخصوص الصفقات الجديدة، قال إيهاب جلال: "ليس لي طلبات محددة في سوق الانتقالات إلا طلب وحيد بخصوص السعر".

وأشار "أتمنى أن تكون أسعار الصفقات معقولة حتى لا تتسبب في أزمات مع لاعبي الفريق الكبار".

واستكمل "لن نتعجل وسنستمر في عملنا لتطوير الأداء وتحقيق نتائج مرضية".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 34 نقطة من 17 مباراة ليضيق الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى سبع نقاط فقط ويتبقى للأبيض مباراة زائدة.

بينما رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13.

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