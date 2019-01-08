رسميا - صلاح وماني يقودان هجوم تشكيل إفريقيا لعام 2019

يقود النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تشكيل أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا لعام 2018.

ساديو مانيه النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا في داكار عاصمة السنغال.

ويتواجد مع صلاح في تشكيل العام ثنائي ليفربول ساديو ماني ونابي كيتا.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 وللمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بالجائزة العام الماضي أيضا. وذلك بعد منافسة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج.

وجاء تشكيل أفضل اللاعبين في إفريقيا لعام 2018 كالآتي:

المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز).

الدفاع: سيرجي أورييه (توتنام) – إيريك بايلي (مانشستر يونايتد) – المهدي بن عطية (يوفنتوس) – كاليدو كوليبالي (نابولي).

الوسط: توماس بارتي (أتليتكو مدريد) – نابي كيتا (ليفربول) – رياض محرز (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني (ليفربول) – أوباميانج (أرسنال).

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