رسميا – بث مباريات أمم إفريقيا 2019 على التليفزيون المصري

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا رسميا كشفت من خلاله بث مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 على قنوات التليفزيون المصري.

وتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بـ"تهنئة الشعب المصري ووزارة الرياضة واتحاد الكرة على هذا الإنجاز والذي بذلوا فيه جهدا مشكورا للفوز بتنظيم البطولة على أرض مصر".

وأكدت الهيئة في بيانها الذي نُشر اليوم الثلاثاء على "نقل مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 على قنوات التليفزيون المصري".

الحياة ستعود مرة أخرى إلى الكرة المصرية، فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

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