ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة توني كروس

كشف ريال مدريد عن إصابة لاعبه توني كروس مما يزيد أوجاع الفريق الذي يعاني في الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان عبر موقعه "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب توني كروس، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يعاني من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة اليسرى".

وأضاف بيان النادي الملكي "نحن بانتظار تطور حالته".

وأصيب كروس خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد على ملعبه أمام ريال سوسيداد ليتراجع الفريقه للمركز الخامس في جدول الدوري الإسباني بفارق بعشر نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.

وبذلك سيغيب كروس عن مواجهة ليجانيس في دور الـ16 من كأس إسبانيا وبعض مباريات الدوري أمام ريال بيتيس وإشبيلية وإسبانيول.

يعاني ريال مدريد من غياب جاريث بيل وماريانو دياز وماركوس يورينتي وماركواسينسيو بسبب الإصابات.

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