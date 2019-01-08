كلوب: أتحمل مسؤولية توديع الكأس لكن كان بإمكان اللاعبين تقديم المزيد

تحمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مسؤولية الهزيمة من وولفرهامبتون وتوديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليلة الإثنين.

وودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من وولفرهامبتون 1-2 ضمن الدور الثالث.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كل ما حدث في مباراة وولفرهامبتون على مسئوليتي. لقد واجهنا فريقاً قوياً. لاعبو فريقي كان بإمكانهم تقديم المزيد".

وأضاف "أجرينا العديد من التغييرات بينما لم يفعل المنافس الأمر نفسه. واجهنا الذئاب منذ أسبوعين وفزنا عليهم. خضنا ثلاثة مباريات صعبة خلال الأسبوعين الماضيين، ولهذا كان علينا إجراء العديد من التغييرات".

ليفربول أسقط وولفرهامبتون في ملعبه ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي بهدفي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وذلك قبل أن يواجه نيوكاسل يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي في فترة أعياد الميلاد.

وعن الفرص الممنوحة للاعبين الشباب في هذا اللقاء، أوضح "ليس هدفنا أن نكون الفريق الذي يعتمد على أكثر عدد من اللاعبين الصغار. هم يتدربون معنا كل يوم".

وأتم الألماني "صدقوني هم أفضل مما كانوا في المباراة. هؤلاء الأولاد يلعبون لأنهم معنا وجيدون بما فيه الكفاية. اليوم قاموا بمهمتهم، وهذا جيد".

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