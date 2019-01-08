كلوب يبرر إجراء 9 تغييرات في تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

برر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كثرة التغييرات التي أجراها على تشكيل فريقه في الخسارة من وولفرهامبتون ليلة الإثنين.

وودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من وولفرهامبتون 1-2 ضمن الدور الثالث.

وقال كلوب عن إجراء تسعة تغييرات في التشكيل "عقب مباراة مانشستر سيتي كان هناك العديد من الإصابات ضربت الفريق، لهذا كان علينا إجراء بعض التغييرات على خطتنا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كان الجميع في الملعب يكافحون للسيطرة على الكرة، ولكننا فقدنا الكثير من الكرات. واحدة من الكرات التي خسرناها جاء منها هدفاً".

وواصل المدرب الألماني "حاولنا تدارك الأمر في الشوط الثاني، وأحرزنا هدفاً قبل أن يرد أصحاب الأرض وتصطدم إحدى الكرات بالعارضة. هذه هي قصة المباراة".

في لقاء وولفرهامبتون قرر كلوب الإبقاء على محمد صلاح نجم الفريق على مقاعد البدلاء، وأجرى تغييرات عديدة على التشكيل الأساسي للفريق مانحا الراحة لعدد من عناصره الهامة.

ولعب ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

الحارس: مينيوليه

الدفاع: كاماتشو وفابينيو ولوفرين ومورينو

الوسط: ميلنر وكيتا وجونس

الهجوم: شاكيري وستوريدج وأوريجي

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء مع الحارس كيليهير وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وهوفر وكريستي-ديفيس وأليكساندر أرنولد، قبل المشاركة في الشوط الثاني.

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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