فان دايك أصبح وحيدا.. أزمة جديدة في دفاع ليفربول بإصابة لوفرين

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن مدافعه ديان لوفرين تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي خسرها ليفربول 2-1 أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ليلة الاثنين.

وأجبر لوفرين على الخروج من الملعب بعد مرور ست دقائق فقط من لقاء الدور الثالث، حيث دفع كلوب بكي-جانا هوفر البالغ من العمر 16 عاماً ليحل محله.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إصابة لوفرين في أوتار الركبة، وهو ما سمعته، لقد سألت الجميع، لا توجد علامات، لا شيء، فقط من العدم، وهذا هو القرار الذي يتعين عليك اتخاذه".

وأضاف "لست متأكداً مما كان سيقوله الجميع لو كنت بدأت المباراة بمشاركة فابينيو وهوفر. عندها ربما يخبرني بعض الأشخاص الأذكياء جداً أنني لا أحترم المنافسة أو أيا كان".

وواصل "حاولنا أن نفعل كل الأشياء الممكنة. بالطبع، من ناحية أخرى، ليس من المنطقي جلب صبي عمره 16 عامًا من البداية. أنت لا تدفع به هكذا، أنت تنتظر حتى يصبح جاهزًا تمامًا، لكنه كان جيدًا. لقد جاء وقام بعمل جيد. هذه هي الطريقة التي تبدأ بها في بعض الأحيان - عندما تكون هناك حاجة ماسة لك - فهي فقط إذا كنت جيدًا بما فيه الكفاية وليس عمرك".

واستمر المدرب الألماني في الإشادة باللاعب المراهق بقوله "لقد قام بعمل جيد ، لذلك كان كل شيء على ما يرام".

وبسؤاله عن الموعد المتوقع لعودة ديان لوفرين أجاب كلوب: "لا أعرف في هذه اللحظة".

وبذلك أصبح فيرجيل فان دايك هو المدافع الوحيد غير المصاب في قلب دفاع الريدز.

سيكتمل دفاع ليفربول قريبا بعودة جو جوميز وجويل ماتيب من الإصابات التي لحقت بهما.

كان ليفربول قد فقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب للإصابة بكسر في الترقوة، وذلك بعد أيام من تأكد غياب مدافعه جو جوميز لستة أسابيع بعد إصابته بكسر أسفل القدم.

لكن كلوب زف أنباء سعيدة لجماهير فريقه بقوله قبل يومين "جو جوميز يتحسن، لكنه لن يشارك بعد".

وأضاف "ربما يكون جويل أقرب بعض الشيء، لست متأكدًا، ولكن نأمل أن يتحرك بشكل طبيعي تمامًا. علينا أن نرى كيف يكون شفاء العظام، وهذا هو الحال دائما عندما ينكسر شيء ما، ولكن من حركاته تبدو طبيعية تقريبا".

قد يلجأ مدرب ماينتس السابق للدفع بالبرازيلي فابينيو في قلب الدفاع حتى عودة أحد المصابين.

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