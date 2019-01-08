الزمالك يعلن تعديل عقد كهربا عقب لقاء اتحاد طنجة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 02:16

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الاتحاد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل عقد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق عقب عودة بعثة الفريق من المغرب.

الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد في المغرب في ذهاب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية.

رئيس نادي الزمالك تحدث عبر قناة الحدث، ليقول: "كهربا كان مظلوما في عقده مع الزمالك. تلك ليست قيمة اللاعب".

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وأضاف "رغبت في شد أذن كهربا بهذا العقد واللاعب أثبت مدى احترامه والتزامه".

وواصل "ومن هنا سيتم تغيير عقد كهربا ويصبح بقيمته. كهربا يستحق الأفضل".

وتابع "التزام كهربا واضح في أرضية الملعب وسيتم تعديل عقده عقب عودة الزمالك من المغرب".

ويمتد عقد كهربا مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

وشارك كهربا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ويعتلي كهربا صدارة هدافي الدوري المصري بالتساوي مع محمود علاء وحسام باولو بـ 9 أهداف.

الزمالك في صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة.

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