الزمالك: عبد الله السعيد في القلعة البيضاء الموسم المقبل

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 01:53

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

على ما يبدو فأن مشوار عبد الله السعيد في الدوري المصري لن يكون مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز فقط، بل والزمالك أيضا.

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم انضمام السعيد إلى فريقه بداية من الموسم المقبل.

وقال رئيس الزمالك: "عبد الله السعيد في الزمالك الموسم المقبل".

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وأضاف "جعلت عبد الله السعيد يوقع في السابق، لحرق قلب الأهلي بعد ما حدث من رئيسه مع أحمد الشناوي".

وواصل "الزمالك يقدر على جلب أي لاعب".

وكرر "عبد الله السعيد في الزمالك الموسم المقبل. سترون ذلك، إن شاء الله".

عبد الله السعيد لم يلعب بقميص الزمالك من قبل ولكنه وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يُجدد لـ الأهلي.

الأهلي بعدها قرر عرض السعيد للبيع عقب التجديد وبالفعل رحل اللاعب معارا إلى فنلندا أولا قبل أن ينضم إلى أهلي جدة.

رحلة السعيد انتهت في السعودية ليعود إلى الدوري المصري من جديد ولكن من بوابة بيراميدز.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز وكتب ظهوره الأول مع الفريق أمام الأهلي ونجح في التسجيل والصناعة في انتصار فريقه على المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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