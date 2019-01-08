الدرندلي: خزينة الأهلي تحمّلت كل صفقاته.. ومستمرون في بناء فريق جديد

قال خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمين الصندوق إن هدف مجلس إدارة ناديه هو إعادة بناء الفريق وإبرام الصفقات التي تليق بالنادي، من أجل استعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الدرندلي: "كافة الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية تتحملها خزينة النادي الأهلي".

وأَضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي " لم يساهم أي شخص أو أي جهة، سواء عضو أو مسؤول أو محب للنادي من داخل أو خارج مصر، في صفقات النادي التي أبرمها مؤخرًا".

وشدد "الأهلي من أغنى الأندية وموارده متعددة، ويعيش وضعًا ماليًا مستقرًا".

وأوضح " الأهلي لديه أعلى عقد رعاية في مصر، بالإضافة إلى عقد بث فضائي هو الأكبر، ناهيك عن إيرادات الأفرع الثلاثة للنادي، مقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، بالإضافة لتدشين فرع رابع".

وواصل "الأهلي على مدار تاريخه قادر على إبرام أقوى الصفقات من خلال موارده".

واختتم خالد الدرندلي حديثه بالإشارة إلى دور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تابع تفاصيل الصفقات خطوة بخطوة وكان لتدخله الكلمة العليا لحسم الصفقات لصالح النادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع 6 صفقات حتى الآن للفريق الأول وهم رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

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