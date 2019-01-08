خاص أحمد حسن مكي لـ في الجول: أتممت اتفاقي مع الجونة.. طموحي كبير

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 00:58

كتب : أحمد شاكر

الزمالك والجيش أحمد حسن مكي عمر جابر معروف يوسف

أعلن أحمد حسن مكي مهاجم فريق سموحة إتمامه الاتفاق مع نادي الجونة لينضم إلى الأخير على سبيل الإعارة.

وقال أحمد حسن مكلي: "أتممت الاتفاق مع الجونة بشكل نهائي وسأتواجد في القاهرة الثلاثاء أو الأربعاء لتوقيع العقود".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

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وواصل "لم أشارك مع سموحة كثيرا بعد عودتي من الإصابة وأرغب في اللعب لاستعادة مستواي. طلبت من إدارة النادي الموافقة على خروجي معارا وأشكرهم بشدة على موافقتهم".

وتابع "طموحي كبير مع الجونة وأرغب في استعادة مستواي من جديد قبل أن أعود إلى سموحة".

وأتم "تعاملت من قبل مع حمادة صدقي – مدرب الجونة – في المنتخب وأحبه للغاية على المستوى الشخصي وسيفرق معي كثيرا".

صاحب الـ 31 عاما لعب 3 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم بقميص سموحة ولن يسجل أو يصنع.

وتعرض مكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في يوليو من عام 2017 تسببت في ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة.

ويحتل الجونة المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

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