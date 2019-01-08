محمد عادل حكما لمواجهة سموحة والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مسؤولية إدارة لقاء سموحة والأهلي إلى الحكم محمد عادل.

سموحة يواجه الأهلي في الخامسة مساءً يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

محمد عادل حكم أول ويعاونه يوسف البساطي وهاني خيري مع تواجد أشرف مسعد كحكم رابع والثنائي محمد سلامة ومحمد يوسف كحكم خامس.

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وأدار محمد عادل 6 مباريات من قبل لـ الأهلي، انتصر فيها المارد الأحمر 5 مرات وخسر مرة أمام الأسيوطي في كأس مصر.

بينما لعب سموحة 7 مباريات تحت إدارة الحكم محمد عادل وانتصر مرتين وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

الأهلي انتصر على الجونة هذا الموسم بثنائية مقابل هدف في لقاء أداره محمد عادل وهو اللقاء الوحيد الذي أداره هذا الموسم للفريق الأحمر.

بينما لم يدر أي مباراة لسموحة هذا الموسم.

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