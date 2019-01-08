أحمد حسن يتحدث عن "بيع بيراميدز".. مصير أفشة وهل هناك صفقة جديدة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

تحدث أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز عن احتمالية بيع تركي آل الشيخ للنادي إلى مالك آخر، مشيرا إلى "أيا كان القرار، نحن مستمرون".

وقال أحمد حسن: "لا أعرف ما هو قرار تركي آل الشيخ بخصوص بيع النادي من عدمه ولكن أيا كان القرار، فتجربة بيراميدز مستمرة".

وأضاف في تصريحاته مع صدى البلد "بيراميدز مستمر لنهاية الموسم ونتمنى أن نحقق إنجازا في نهاية الموسم بحصد لقب أو إنهاء المسابقة في مركز جيد".

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وواصل "لا نُشغل بالنا بقرار بيع بيراميدز من عدمه".

في حالة بيع بيراميدز لمالك جديد، هل يستمر أحمد حسن وباقي أفراد الجهاز الإداري في مناصبهم؟ يُجيب أحمد حسن: "لا أمتلك الرد ولكنني أعتقد أننا سنستمر بشكل طبيعي. نحن مرتبطون بعقود مع النادي ومع مالكه".

وأشار "لا أعرف ماذا سيحدث في النهاية وهل سيُباع النادي أم لا ولكننا مرتبطون بعقد ولا يوجد أي أزمة".

وتطرق أحمد حسن للحديث عن مصير محمد مجدي "أفشة"، ليقول "لن نُفرط في أي لاعب. كل المجموعة التي نمتلكها ستستمر معنا حتى النهاية".

وواصل "أفشة يعد لاعبا مهما بالنسبة لنا ولن يرحل. لا يوجد لدينا أي نية للتفريط في أي لاعب".

وعن احتمالية إتمام صفقة جديدة، أوضح المتحدث الرسمي باسم بيراميدز "حتى يوم الـ 31 من شهر يناير – نهاية سوق الانتقالات – كل شيء وارد".

وأوضح "يوجد أكثر من اسم قد ينضم لنا ومن الوارد أن نكتفي بعدد الصفقات التي أبرمناها حتى الآن".

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