رحيل: مارتن يول أكثر مدرب فادني في الأهلي.. وربما تأخر قرار رحيلي

تحدث صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد عقب انتقاله للفريق السكندري قادما من الأهلي، مشيرا إلى "شرف لي اللعب في المارد الأحمر وسعيد بفترتي هناك".

وقال صبري رحيل: "الأهلي يعد فريقا كبيرا واللعب له شرف وسعيد بفترتي في الفريق. والآن امتلك طموحا جديدا مع الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحاته مع قناة صدى البلد "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الاتحاد السكندري".

وأجاب صبري رحيل على سؤال بخصوص أكثر مدرب استفاد منه في الأهلي، قائلا: "مارتن يول هو أكثر مدرب فادني في فترتي مع الأهلي وساعدني كثيرا".

وواصل "وكذلك بيسيرو ساعدني كثيرا واستفدت منه".

هل تأخر في الرحيل من الأهلي؟ يُجيب صبري: "ربما أكون قد تأخرت قليلا. طلبت من النادي سابقا الرحيل ولو على سبيل الإعارة لكي أشارك في المباريات والنادي كان يرفض ذلك وكنت أحترم قرار النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أحب التحدث دائما ولا أفتعل أي أزمات".

وأتم كاشفا عن أغلى ألقابه مع الأهلي، "بطولة الكونفدرالية نظرا للظروف الصعبة في تلك البطولة".

صبري رحيل انضم إلى الأهلي قادما من الزمالك في 2013، وظهر بقميص المارد الأحمر في 106 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وحقق صبري رحيل 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي ولقب كأس مصر ولقبي السوبر المصري إلى جانب كأس الكونفدرالية.

وسيكون صبري رحيل الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري بعد ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري، وأحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة، وواليس دا سيلفا المدافع البرازيلي.

وسبق لصبري رحيل لعب 7 مباريات دولية مع منتخب مصر من قبل.

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