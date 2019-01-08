تحديات تواجه الأهلي ضد سموحة.. استعادة الفوز وحل أزمة غياب المهاجم

هدف أول يسعى الأهلي لتحقيقه عندما يواجه سموحة وهو تحقيق الفوز ولا غيره بعد فترة من غياب الانتصارات في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15 للدوري المصري والتي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويدخل الأهلي المباراة بعدما تعرض لهزيمة أخيرة في الدوري ضد بيراميدز 2-1.

ويواجه الأهلي العديد من التحديات في المباراة يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

استعادة الفوز في الدوري

غاب الأهلي عن تحقيق الفوز في أخر مباراتين في الدوري بعدما تعادل مع الداخلية وخسر من بيراميدز ليتسع فارق النقاط مع الزمالك المتصدر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتضييق الفارق في انتظار خوض باقي المباريات المؤجلة له في المسابقة.

الفوز الأول للمدرب

كذلك يأمل مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي في تحقيق الفوز الأول له مع الفريق الأحمر.

وخاض المدرب الأوروجواياني مباراة واحدة مع الأهلي ضد بيراميدز خسرها.

ويريد لاسارتي أن تكون مباراة سموحة بمثابة انطلاقة لسلسلة انتصارات مع الأهلي في مختلف المسابقات خاصة بعد التدعيمات القوية التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

التجهيز لمباراة فيتا كلوب

كذلك ومن خلال المباراة يسعى لاسارتي لتجهيز فريقه لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل في بطولة إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب.

ولهذا السبب قرر لاسارتي استمرار الفريق في الإسكندرية لحين خوض المباراة.

وأيضا ضم المهاجم مروان محسن لقائمة مباراة سموحة رغم أنه سيغيب عنها للإيقاف ولكن استعدادا لمواجهة فيتا.

حل أزمة المهاجم

يدخل الأهلي المباراة دون مهاجم صريح بسبب إصابة وليد أزارو أمام بيراميدز وحصول مروان على إنذار وتعرضه للإيقاف ومن قبلهم غياب صلاح محسن للإصابة.

وسيحاول لاسارتي التغلب على هذه الأزمة في ظل وجود العديد من الأجنحة في قائمة المباراة مثل رمضان صبحي والأنجولي جيرالدو ووليد سليمان ومحمد شريف وغيرهم.

تجانس الصفقات الجديدة

أيضا سيكون لاسارتي مطالب بمنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للتجانس بشكل أسرع مع الأهلي في هذه المباراة بعدما شارك رمضان صبحي في المباراة السابقة بالكامل ضد بيراميدز، وظهر محمد محمود بشكل جيد في الدقائق التي لعبها.

أيضا يتواجد من الصفقات الجديدة للأهلي في هذه المباراة جيرالدو ومحمود وحيد.

بينما لم ينضم الثنائي ياسر إبراهيم القادم من سموحة وحسين الشحات القادم من العين الإماراتي لحين يتم قيدهم في قائمة الأهلي المحلية.

الحذر من انطلاقة سموحة

أيضا سيكون الأهلي على موعد مع تحدي جديد وهو الحذر من انطلاقة سموحة الجديدة بعدما ضم الفريق الأزرق 7 من الصفقات الجديدة لقائمة هذه المباراة وعلى رأسهم باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق وعمرو بركات لاعب الأهلي الذي انضم للفريق السكندري ضمن صفقة انتقال ياسر إبراهيم للقلعة الحمراء.

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