القيعي: صفقة الشحات؟ المفاوضات بدأت بـ8 وانتهت بـ4 ملايين دولار

بدأت مفاوضات النادي الأهلي لضم حسين الشحات من العين الإماراتي برقم ضخم يعادل 4 أضعاف ما كان يخطط له محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وفقا لعدلي القيعي.

وكشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات لمجلس إدارة الأهلي التسلسل الزمني والمالي لإنهاء صفقة الشحات.

وقال القيعي عبر برنامج (ملك وكتابة): "بخلاف محاولات قديمة لضم الشحات من الشرقية للدخان والمقاصة، بدأت اهتمامي بضم الشحات من العين في الصيف الماضي، إلا أن إدارة النادي الإماراتي رفضت بداعي الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "بعد تألق حسين الشحات في مونديال الأندية تخوفت لأني شعرت أن سعر الصفقة سيقفز 3 أضعاف، وحاولت الذهاب إلى الإمارات بعد العودة من أنجولا وحسم صفقة جيرالدو، إلا أنني تلقيت نصيحة بأن مسؤولي العين ليسوا متفرغين لأي مفاوضات أثناء البطولة، وبالفعل أدركت أن الوقت غير مناسب".

وأشار: "تجددت المفاوضات ووجدت تمسكا شديدا من نادي العين باستمرار حسين الشحات، وبعد مداولات حدد النادي الإماراتي 8 ملايين دولار".

واستطرد: "قلت لمسؤول العين أنه لا يمكن بدء المفاوضات بهذا الرقم، ومنحته فرصة للرد يومين قبل أن أبلغ رئيس النادي محمود الخطيب بالأمر، الذي قال لي إنه يرتب أموره على إنهاء الصفقة مقابل 2 أو 2.5 مليون دولار".

وواصل: "قلت له يا كابتن الفوارق كبيرة وغير منطقية، ثم خفض العين مطالبه إلى 6 ملايين دولار وأرسلنا لنا خطابا بذلك، من جانبنا رفعنا العرض من 3 إلى 3.5 ثم 4 ملايين دولار في الوقت ذاته كنا نتواصل مع اللاعب للتأكد من منطقية هذه الأرقام ونقل لنا أيضا استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته".

وأتم عدلي القيعي: "هنا تأكدت أن أي زيادة أخرى ستتطلب تدخل فوري من محمود الخطيب، لأن المدير الفني مارتن لاسارتي شاهد عدة مباريات ومقاطع فيديو لحسين الشحات وقال إنه وجد ضالته في هذا اللاعب".

























وأعلن الأهلي مساء الأحد عن ضم حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار وبعقد يمتد لـ 4 أعوام ونصف العام.

ويعد الشحات خامس الصفقات التي عقده الفريق في شهر يناير بعد جيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد ومحمد محمود ورمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة يوم الثلاثاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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