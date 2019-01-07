القيعي: مطمئن بسبب "هستيريا" البعض.. وفرج عامر عرض علي طارق حامد قبل الزمالك

الإثنين، 07 يناير 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

طارق حامد

يشعر عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي بالطمأنينة بسبب "حالة الهستيريا لدى البعض" على حد وصفه، بسبب الصفقات الجديدة للمارد الأحمر.

وقال عدلي القيعي: "مطمئن من حالة الهستيريا لدى البعض بعد صفقاتنا. هذا يدل أننا على الطريق الصحيح".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "البعض بدلا من أن يسعد بصفقاته ويتحدث عنها، خرج ليوجه الاتهامات لنا".

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وواصل "قلق البعض وحالة الهستيريا لديهم، يجعلك تشعر بطمأنينة".

وتطرق عدلي القيعي للحديث عن صفقة ياسر إبراهيم قائلا: "صفقة ياسر إبراهيم كانت على الهواء مباشرة والكل يراقبها".

وأردف "لابد من الإشادة بسلوك ياسر إبراهيم وحسين الشحات. نماذج يحتاجها الأهلي".

هنا، تدخل فرج عامر رئيس نادي سموحة ليتحدث خلال برنامج (ملك وكتابة) ليهنأ عدلي القيعي بالصفقة الجديدة.

وقال فرج عامر: "التعامل بين الأهلي كان في منتهى الرقي والاحترام. تعامل نموذجي".

وأشار "الأمور انتهت مباشرة بعد مكالمة محمود الخطيب وتمت الصفقة".

القيعي وجه حديثه لـ فرج عامر قائلا: "أنت أهلاوي والجميع يعرف ذلك" ليرد رئيس سموحة: "نعم بالفعل. أنا أهلاوي ولا أخفي ذلك".

وكشف فرج عامر "العديد من لاعبي سموحة عرضتهم على الأهلي قبل بيعهم".

ليدلل عدلي القيعي "نعم هذا حدث بالفعل وحدث في صفقة طارق حامد".

وأوضح فرج عامر "عرضت على الأهلي صفقة طارق حامد قبل الزمالك وأخبرتهم بأنه أفضل لاعب وسط في مصر"، وعقب القيعي "وقتها تحدث معي فرج عامر وتحدثت مع رئيس الأهلي محمود طاهر الذي كان يتواجد في السعودية وقتها".

وانضم طارق حامد من سموحة إلى الزمالك في سبتمبر من عام 2014.

ولعب طارق حامد 151 مباراة بقميص الزمالك في الدوري والكأس وإفريقيا والسوبر وحقق مع الفارس الأبيض 5 ألقاب.

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