رسميا – رحيل صبري من الأهلي إلى الاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رسميا تعاقده مع صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي لمدة موسمين ونصف.

ووقع صبري رحيل على عقود انضمامه إلى الاتحاد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة إدارة الأهلي.

وأبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد سعادته بالتعاقد مع صبري رحيل، مشيرا إلى "قادر على إعادة مستوى صبري رحيل المميز".

صبري رحيل انضم إلى الأهلي قادما من الزمالك في 2013، وظهر بقميص المارد الأحمر في 106 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وحقق صبري رحيل 4 ألقاب دوري مصري مع الأهلي ولقب كأس مصر ولقبي السوبر المصري إلى جانب كأس الكونفدرالية.

وسيكون صبري رحيل الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري بعد ديريك أوجبو تشوكا المهاجم النيجيري، وأحمد نبيل مانجا لاعب وسط سموحة، وواليس دا سيلفا المدافع البرازيلي.

وسبق لصبري رحيل لعب 7 مباريات دولية مع منتخب مصر من قبل.

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