تشكيل ليفربول - شاكيري وستوريدج يواجهان ولفرهامبتون وصلاح احتياطي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول الإبقاء على محمد صلاح نجم الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة يوم الاثنين أمام مضيفه ولفرهامبتون في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى كلوب تغييرات عديدة على التشكيل الأساسي للفريق مانحا الراحة لعدد من عناصره الهامة.

ويلعب ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

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الحارس: مينيوليه

الدفاع: كاماتشو وفابينيو ولوفرين ومورينو

الوسط: ميلنر وكيتا وجونس

الهجوم: شاكيري وستوريدج وأوريجي

ويجلس صلاح بديلا مع الحارس كيليهير وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وهوفر وكريستي-ديفيس وأليكساندر أرنولد.

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