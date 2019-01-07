كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي استقرار الجهاز الفني على قيد جونيور أجاي جناح الفريق في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

جونيور أجاي خرج من قائمة الأهلي ليتواجد في قائمة الانتظار بعد الإصابة التي تعرض لها في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

والآن يستعد الجناح النيجيري للعودة من جديد لقائمة الأهلي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا يوجد أي أزمة بين أجاي والأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استقرينا على قيد أجاي بقرار من لاسارتي. هو لاعب مهم وموهبة استثنائية ولا يمكن التفريط فيه".

وواصل "أجاي وحسين الشحات سيتم قيدهما في القائمة الإفريقية لـ الأهلي".

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فيتا كلوب يوم السبت.

التجديد

الأهلي لا يفكر فقط في قيد أجاي في قائمته المحلية والإفريقية، بل ينوي التجديد للاعب أيضا.

مصدر مقرب من جونيور أجاي وعلي معلول كشف لـFilGoal.com أن "الأهلي عرض على الثنائي تجديد عقده مع الفريق".

وأضاف "علي معلول وجونيور أجاي لا يمانعان على الإطلاق تجديد عقدهما مع الأهلي في حالة الوصول لاتفاق مادي بين الطرفين".

وينتهي عقد علي معلول وجونيور أجاي مع الأهلي، مع نهاية الموسم المقبل.

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