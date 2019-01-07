خاص خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد أجاي.. ويستهدف التجديد له ولـ معلول

الإثنين، 07 يناير 2019 - 20:53

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - جونيور أجاي - الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي استقرار الجهاز الفني على قيد جونيور أجاي جناح الفريق في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

جونيور أجاي خرج من قائمة الأهلي ليتواجد في قائمة الانتظار بعد الإصابة التي تعرض لها في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

والآن يستعد الجناح النيجيري للعودة من جديد لقائمة الأهلي.

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ يجيب لـ في الجول عن 5 أسئلة تهم الأهلاوية: قيد أجاي ومتى يظهر الشحات أجاي يسجل وعمرو جمال يشارك وسليمان وأكرم يخرجان مصابان.. الأهلي يهزم شبين وديا مران لاسارتي الأول في الأهلي – تألق الجدد وظهور مميز لوليد سليمان وأجاي أرقام في الجول - معلول.. كم افتقده الأهلي!

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لا يوجد أي أزمة بين أجاي والأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استقرينا على قيد أجاي بقرار من لاسارتي. هو لاعب مهم وموهبة استثنائية ولا يمكن التفريط فيه".

وواصل "أجاي وحسين الشحات سيتم قيدهما في القائمة الإفريقية لـ الأهلي".

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فيتا كلوب يوم السبت.

التجديد

الأهلي لا يفكر فقط في قيد أجاي في قائمته المحلية والإفريقية، بل ينوي التجديد للاعب أيضا.

مصدر مقرب من جونيور أجاي وعلي معلول كشف لـFilGoal.com أن "الأهلي عرض على الثنائي تجديد عقده مع الفريق".

وأضاف "علي معلول وجونيور أجاي لا يمانعان على الإطلاق تجديد عقدهما مع الأهلي في حالة الوصول لاتفاق مادي بين الطرفين".

وينتهي عقد علي معلول وجونيور أجاي مع الأهلي، مع نهاية الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

لاعب وسط مولودية الجزائر لـ في الجول: أكثر من وكيل تحدثوا معي بخصوص الأهلي

طارق يحيى لـ في الجول: عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي.. وهذا موقف باسم مرسي

خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك

رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة

خبر في الجول – شيكابالا يرفض الانضمام مولودية وجدة المغربي.. وخطوته المقبلة

في الدوري الأهلي جونيور أجاي علي معلول

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس إنبي لـ في الجول: حمدي فتحي ليس للبيع.. القرار حُسم نهائيا 4 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – رحيل صبري من الأهلي إلى الاتحاد السكندري 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - شاكيري وستوريدج يواجهان ولفرهامبتون وصلاح احتياطي 38 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد أجاي.. ويستهدف التجديد له ولـ معلول 43 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد طنجة يسقط في اختباره الأخير قبل مواجهة الزمالك 45 دقيقة | الوطن العربي
رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك