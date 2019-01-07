رسميا – الكاف يُغير موعد الكشف عن اسم مستضيف أمم إفريقيا 2019

الإثنين، 07 يناير 2019 - 20:00

كتب : FilGoal

أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تغيير موعد الكشف عن اسم مستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقيا ليقام صباح الثلاثاء بدلا من صباح الأربعاء.

وكان من المنتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية في الكاف اجتماعا صباح الأربعاء ليعلن بعده مباشرة اسم مستضيف البطولة.

ولكن الاتحاد الإفريقي قرر تقديم اجتماع اللجنة التنفيذية ليصبح في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء بدلا من صباح الأربعاء.

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مؤتمر صحفي سيتبع اجتماع اللجنة التنفيذية وسيشهد الإعلان عن اسم البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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