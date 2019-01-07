عبد الحفيظ يجيب: هل صفقة ياسر إبراهيم هي الأخيرة للأهلي في الميركاتو الشتوي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم

أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على سؤال هل تكون صفقة ياسر إبراهيم هي الأخيرة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الحفيظ لقناة ناديه: "سنعقد جلسة مع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق لندرس معه ونناقشه عن طلباته للفترة المقبلة".

وأكد "إذا كان له أي طلب سنوفره له فورا سواء بصفقات جديدة أو أي شيء آخر".

وعن جونيور أجاي لاعب الفريق قال "أجاي من أهم اللاعبين في مركزه وسوف يتم قيده في القائمة الإفريقية والمحلية للأهلي وننتظر فقط تأهيله بشكل جيد في المباريات الودية ليعود للمشاركة".

وأتم تصريحاته "الأمر ذاته بالنسبة لصالح جمعة الذي سيخوض بعض المباريات الودية ليكون جاهزا للمشاركة في المواجهات الرسمية".

وأبرم الأهلي الصفقة السابعة له في الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة. بعد ضم كل من محمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو ورمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود السلمي.

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