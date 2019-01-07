عبد الحفيظ مدافعا عن الشحات: سجل مع المقاصة 3 مرات في الزمالك.. كم سيحرز مع الأهلي؟

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على شخص وصفه بأنه رئيس نادي آخر تهكم على حسين الشحات المنضم حديثا للفريق الأحمر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لقناة ناديه: "هذا الشخص يقول أن الأهلي تعاقد مع لاعب اسمه الشحات ووصفه بأنه (شحات)".

وأضاف "أحب أن أقول له أن الشحات وهو (شحات) كما يقول سجل 3 أهداف في الزمالك، فما بالك بعدما أصبح حسين غنيا كم هدفا سيسجله في مرمى الزمالك".

وتابع "لن نسكت لأي شخص يهاجم الأهلي أو لاعبيه وسنرد عليه بنفس طريقته وبنفس اللهجة التي يتحدث بها".

وكان الأهلي نجح في ضم حسين الشحات من العين الإماراتي بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.

وخاض حسين الشحات أول مران له مع الأهلي صباح اليوم الإثنين بمقر النادي في الجزيرة.

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