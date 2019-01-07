الإسماعيلي يستغني عن عمر فتحي ويضم مدافع النصر للتعدين

الإثنين، 07 يناير 2019 - 19:33

كتب : ياسر الشريف

عمر فتحي

فسخ الإسماعيلي عقده بالتراضي مع اللاعب عمر فتحي لينضم الأخير مجانا إلى نادي إنبي بينما انتدب النادي المدافع أحمد فتحي من النصر للتعدين.

عمر فتحي

النادي : الإسماعيلي

إنبـي
الإسماعيلي

واستغنى الإسماعيلي عن اللاعب البالغ عمره 26 عاما نظرا لعدم اعتماد الجهاز الفني للفريق على خدماته.

وشارك اللاعب في 56 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

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وانتقل فتحي مطلع الموسم الحالي من بيراميدز إلى الإسماعيلي.

وتألق فتحي مع الأسيوطي (بيراميدز حاليا) في الموسم الماضي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في الدوري.

وقام الإسماعيلي بالتعاقد مع أحمد فتحي بناء على توصية عطية صابر النجم السابق للفريق. وسيقيد فتحي في قائمة اللاعبين من هم دون سن الـ23.

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