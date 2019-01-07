سكاي: جناح ليفربول إلى ريدينج

ينتقل أوفي إجاريا جناح ليفربول إلى فريق ريدينج بعد أيام من قطع إعارته لفريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

الشهر الماضي ذكر نادي ليفربول في بيان عبر موقعه "نؤكد أن لاعب الوسط أوفي إجاريا سيعود للتدرب مع الفريق بعد أن تم إنهاء إعارته لنادي رينجرز قبل ميعادها".

يوم الإثنين عبر إجاريا الكشف الطبي بنادي ريدينج بنجاح قبل إعلان صفقة انتقاله من ليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأفاد تقرير سكاي سبورتس أن الناديان اتفقا على الصفقة قبل سفر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما للخضوع للكشف الطبي.

لاعب الوسط انتقل إلى رينجرز الذي يدربه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد في صفقة إعارة لمدة موسم كامل في شهر يونيو الماضي وشارك في 28 مباراة وسجل هدفان.

11 من تلك المباريات كانت ضمن بطولة الدوري الأوروبي، سجل خلالها هدف وحيد.

ويحتل ريدينج المركز قبل الأخير في جدول دوري القسم الثاني بإنجلترا، بينما يحتل رجال يورجن كلوب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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