بالفيديو - ريال مدريد يقدم براهيم دياز لجماهيره.. ويكشف رقم قميصه

الإثنين، 07 يناير 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

براهيم دياز

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد براهيم دياز للجماهير يوم الإثنين في أولى صفقات الفريق الشتوية.

وأعلن الفريق الملكي يوم الأحد انتقال دياز لصفوفه قادما من مانشستر سيتي، قبل أن يعبر اللاعب الكشف الطبي التقليدي صباح الإثنين.

ظهر الإثنين قد النادي اللاعب للجماهير التي حضرت لملعب سنتياجو برنابيو للترحيب بالموهبة الجديدة في صفوف الميرينجي.

أخبار متعلقة

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في ديسمبر من رابطة المحترفين حارس ليفربول: هذا ما اتفق عليه اللاعبون داخل غرفة الملابس بعد مباراة سيتي الأفضل في أفريقيا – ماني.. من أحراش الماندينكا إلى قمة القارة من هو براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد "ولد بالمغرب لكنه إسباني الجنسية"

سيرتدي اللاعب الشاب القميص رقم 21، وهو رقم القميص الذي ارتداه مدربه الجديد سنتياجو سولاري.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما أصوله مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.

وذكر ريال مدريد أن عقد اللاعب سيمتد حتى صيف 2025.

ريال مدريد لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية على رأسها "تيليجراف" البريطانية، ذكرت أن ريال مدريد سيدفع 15,5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 6,6 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات، مع حصول مانشستر سيتي على 15% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر لاحقا، ومع اشتراط ألا يبيعه ريال مدريد لنادٍ آخر في مدينة مانشستر.

لاعب منتخب شباب إسبانيا بدأ مسيرته في صفوف مالاجا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013.

دياز خاض إجمالا 15 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وسجل هدفين.

ريال مدريد اختبر مهارة دياز في مباراة ودية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مطلع الموسم الماضي، سجّل فيها اللاعب هدفا جميلا في شباك فريقه المستقبلي.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يقيد جيرالدو في اتحاد الكرة

من هو براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد "ولد بالمغرب لكنه إسباني الجنسية"

تعرف على تفاصيل مشاركة أبو تريكة مع دروجبا وإيتو في مباراة الأساطير ضد السنغال 2002

ميدو: رغم انتمائي للزمالك أعشق هؤلاء حتى لو اختاروا الأهلي

بالصور – الشحات في الأهلي

براهيم دياز إبراهيم دياز ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

على رأسهم باسم مرسي وبركات.. 7 صفقات جديدة في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
طارق يحيى لـ في الجول: عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي.. وهذا موقف باسم مرسي 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك 20 دقيقة | الوطن العربي
ثنائي الاتحاد إعارة إلى الشعلة السعودي 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – شيكابالا يرفض الانضمام مولودية وجدة المغربي.. وخطوته المقبلة 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - إيران 3 اليمن 0.. طارمي يسجل مجددا 49 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك