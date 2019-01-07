بالفيديو - ريال مدريد يقدم براهيم دياز لجماهيره.. ويكشف رقم قميصه

قدم ريال مدريد لاعبه الجديد براهيم دياز للجماهير يوم الإثنين في أولى صفقات الفريق الشتوية.

وأعلن الفريق الملكي يوم الأحد انتقال دياز لصفوفه قادما من مانشستر سيتي، قبل أن يعبر اللاعب الكشف الطبي التقليدي صباح الإثنين.

ظهر الإثنين قد النادي اللاعب للجماهير التي حضرت لملعب سنتياجو برنابيو للترحيب بالموهبة الجديدة في صفوف الميرينجي.

سيرتدي اللاعب الشاب القميص رقم 21، وهو رقم القميص الذي ارتداه مدربه الجديد سنتياجو سولاري.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما أصوله مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.

وذكر ريال مدريد أن عقد اللاعب سيمتد حتى صيف 2025.

ريال مدريد لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية على رأسها "تيليجراف" البريطانية، ذكرت أن ريال مدريد سيدفع 15,5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 6,6 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات، مع حصول مانشستر سيتي على 15% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر لاحقا، ومع اشتراط ألا يبيعه ريال مدريد لنادٍ آخر في مدينة مانشستر.

لاعب منتخب شباب إسبانيا بدأ مسيرته في صفوف مالاجا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013.

دياز خاض إجمالا 15 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وسجل هدفين.

ريال مدريد اختبر مهارة دياز في مباراة ودية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مطلع الموسم الماضي، سجّل فيها اللاعب هدفا جميلا في شباك فريقه المستقبلي.

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